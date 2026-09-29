روتين العناية بالبشرة للعروسة قبل الفرح بـ ٢١ يوم للحصول على بشرة نضرة وصحية

اكيد اي عروسة في يوم فرحها، بتبقى عايزة تطلع باحلى شكل، ومن الحاجات المؤثرة جدا على اللوك هي البشرة، عشان المكياج يطلع حلو لازم بشرتك تبقى صحية، والنهاردة هنشارك معاكم روتين للعناية بالبشرة لمدة ٢١ يوم قبل الفرح للحصول على بشرة نضرة وصحية.

- الخطوة ١: التنضيف

لتحضير المنظف هتحتاجي:

- ١/٤ كوباية من جل الصبار.

- ١/٤ كوباية عسل.

- معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

اخلطي المكونات كلها مع بعض، وخدي كمية قليلة من المنظف ووزعيها على بشرتك، ودلكي البشرة لمدة ثواني بأطراف صوابعك، وسيبيه لمدة دقيقة واحدة، وبعدها اغسلي بشرتك بالماية، خزني باقي المنظف في برطمان محكم الغلق لاستخدامه تاني، واستخدميه يوميا.

- الخطوة ٢: التقشير

لتحضير المقشر هتحتاجي:

- معلقة كبيرة عسل.

- معلقتين كبار سكر.

- ليمونة كاملة.

اقسمي الليمونة نصين واعصريها، وضيفي باقي المكونات لعصير الليمون، واخلطيهم كويس مع بعض، وخدي كمية من المقشر وزعيها على الوش والجسم كله، ودلكي الجسم بحركات دائرية خفيفة لمدة من دقيقة لدقيقتين، ودلكي الوش لمدة من ٥ - ١٠ دقايق، وبعدها اغسلي البشرة بماية فاترة، كرري استخدامه من مرتين لتلات مرات في الاسبوع لازالة خلايا الجلد الميتة.

- الخطوة ٣: علاج حب الشباب

هتحتاجي:

- معلقة كبيرة قرفة مطحونة.

- ٣ معالق كبيرة عسل.

اخلطي المكونات مع بعض للحصول على معجون ناعم، خدي كمية صغيرة من المعجون ووزعيها على المناطق المصابة بحب الشباب، وسيبيه لمدة ١٠ دقايق، وبعدها اغسلي البشرة بالماية، كرري استخدامه يوميا. Pre Wedding Skin Care.١

- الخطوة ٤: ماسك الوجه

هتحتاجي:

- بيضة واحدة.

- ١/٢ موزة.

- معلقة كبيرة عسل.

- معلقة كبيرة لبن كامل الدسم.

سخني اللبن لحد ما يغلي، وبعدين سيبيه يبرد شوية، وشيلي طبقة القشطة اللي اتكونت على الوش في طبق،(ولو متوفر عندك قشطة استخدمي منها معلقة صغيرة بدل تسخين اللبن واستخراج القشطة)، واهرسي الموزة وضيفي لها البيض والقشطة، واخلطي المكونات مع بعض كويس للحصول على قوام ناعم، خدي كمية مناسبة من الخليط ووزعيها على بشرتك، وسيبيه لمدة ١٠ دقايق، وبعدها اغسلي بشرتك بماية دافية، استخدمي الماسك ده بانتظام مرة واحدة في الاسبوع.

- الخطوة ٥: التونر

هتحتاجي:

- كوباية من ماية الورد.

- معلقة كبيرة من عصير الطماطم.

- معلقة كبيرة من عصير الليمون.

اخلطي كل المكونات مع بعض، وانقلي الخليط في زجاجة سبراي، ورشي منه على البشرة بعد تنضيفها بالمنظف وسيبيه ينشف على البشرة، احفظي التونر في التلاجة واستخدميه بانتظام كل يوم، تقدري تحفظيه لمدة ٤ ايام وبعدها جدديه.

- الخطوة ٦: المرطب

هتحتاجي:

- كوباية من زيت جوز الهند.

- معلقة صغيرة من زيت فيتامين E.

- من ١٠ - ١٢ نقطة من زيت اللافندر.

دوبي زيت جوز الهند على حمام ماية سخنة، بعد ما يدوب ضيفي له باقي المكونات، وقلبيهم مع بعض كويس، خدي كمية صغيرة من الخليط دلكي بيها وشك وجسمك كله، استخدميه يوميا للترطيب. Pre Wedding Skin Care

بعض النصايح للحصول على بشرة صافية:

١- اشربي كمية كافية من الماية للحفاظ على ترطيب بشرتك طول الوقت.

٢- احرصي على غسل اكياس المخدات وملايات السرير كل كام يوم.

٣- ماتناميش من غير ما تشيلي المكياج.

٤- اتجنبي لمس بشرتك لو مصابة بحب الشباب، لمنع انتقال العدوى وزيادة انتشار الحبوب.