انطلاق مباراة منتخب مصر وجنوب السودان فى تصفيات أمم أفريقيا 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 05:49 مساءً - انطلقت منذ قليل مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان، باستاد جوبا الوطنى فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2027.

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب السودان



- حراسة المرمى: مصطفي شوبير

- الدفاع : محمد هاني - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - أحمد فتوح

- الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور

-الهجوم : هيثم حسن - مصطفي زيكو - عمر مرموش

يجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام جنوب السودان كلا من ، المهدي سليمان ، محمد علاء ، طارق علاء ، عمر فايد ، كريم حافظ ، محمود صابر ، علي محمود ، إبراهيم عادل ، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، حمزة عبد الكريم، بينما خرج الحارس الرابع عبدالعزيز البلعوطى من القائمة.



ترتيب منتخب مصر في مجموعته



يحتل منتخب مصر المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطة واحدة، خلف منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط، ويتصدر مالاوي المجموعة برصيد 3 نقاط .



طاقم تحكيم مباراة مصر وجنوب السودان



يدير المباراة طاقم تحكيم من موريشيوس، ويضم أحمد امتياز — حكم ساحة، لويس رالف فابيان حكم مساعد أول، أسويت تيلوك حكم مساعد ثانٍ، جان براندي ستيفي الحكم الرابع .