حسام حسن يوجه رسالته الأخيرة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة جنوب السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 04:57 مساءً - حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على عقد جلسة فنية أخيرة مع لاعبي الفراعنة داخل غرفة الملابس، قبل انطلاق مواجهة جنوب السودان، المقرر إقامتها عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وظهر حسام حسن خلال الجلسة في حالة من التركيز، حيث حرص على شرح الخطة الفنية والتكتيكية التي سيخوض بها المنتخب المباراة، إلى جانب تحديد الأدوار والمهام المطلوبة من اللاعبين في مختلف مراكز الملعب، قبل التوجه إلى أرضية الملعب لخوض اللقاء.