ورشة بصنعاء لرفع استخلاص الدقيق

ورشة بصنعاء لرفع استخلاص الدقيقنظّمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، اليوم، ورشة عمل متخصصة حول أهمية رفع نسبة استخلاص الدقيق، تحت شعار "حبة القمح الكاملة صحة واستدامة" بحضور ممثلي الجهات المعنية وشركات المطاحن الوطنية.

وفي افتتاح الورشة، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، سام البشيري، على الأهمية الاستراتيجية لقرار رفع نسبة الاستخلاص، مشدّدًا على أبعاده الصحية والاقتصادية الإيجابية على الفرد والمجتمع.

وأكد نجاح المرحلة الأولى من القرار، والتي قضت برفع نسبة استخلاص الدقيق الأبيض من 72 بالمائة إلى 80 بالمائة ودخلت حيز التنفيذ في الأول من أغسطس الماضي، مثمنًا التجاوب الفاعل لشركات المطاحن ودورها المحوري في إنجاح هذه الخطوة.

ولفت البشيري، إلى أن المرحلة الثانية برفع نسبة الاستخلاص إلى 86 بالمائة ستبدأ في الأول من أكتوبر المقبل، تعقبها المرحلة الثالثة مع بداية 2027م للوصول بالنسبة إلى 90 بالمائة، معربًا عن ثقته في استمرار الشراكة الإيجابية والتنسيق المشترك مع شركات المطاحن لتحقيق مستهدفات المراحل المقبلة.

وأفاد بأن القرار لقي تجاوب وارتياح من قبل المستهلكين، داعيًا وسائل الإعلام إلى الإسهام في عملية التوعية للتحول نحو نمط استهلاكي صحي من خلال التعريف بفوائد استخدام طحين الحبة الكاملة وأضرار الدقيق الأبيض.

واعتبر القائم بأعمال وزير الاقتصاد، هذا المسار لا يقتصر أثره على تعزيز الأمن الصحي للمجتمع وحمايته من الأمراض المرتبطة بالدقيق المكرر فحسب، بل يمثل رافدًا اقتصاديًا يسهم في ترشيد الاستهلاك وخفض فاتورة الاستيراد من القمح.

وخلال الورشة أشاد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، بجهود وزارة الاقتصاد واهتمامها بصحة المواطن. وثمن مبادرة الوزارة في رفع نسبة استخلاص الدقيق والاستفادة من حبة القمح الكاملة، مؤكدًا أن القطاع الخاص والمستهلك يقدران هذه الخطوة لما لها من فوائد صحية واقتصادية.

وقال "نبارك هذه الجهود والتحول النافع للمستهلك وللاقتصاد الوطني"، لافتًا إلى أهمية التوجه لزراعة القمح في المناطق اليمنية، والاستفادة من المقومات الزراعية المتاحة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد.

وخلال ورشة استعرضت ابتسام دائل ورقة مقدمة من قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعنوان " التحول الاستراتيجي نحو رفع نسبة استخلاص القمح إلى 86 بالمائة العوائد الاقتصادية والأثر على الأمن الغذائي والصحة العامة".

فيما تناول ضياء الحشار ورقة عمل مقدمة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بعنوان "أهمية رفع نسبة الاستخلاص إلى اكثر من 80 بالمائة والفوائد الصحية"، في حين استعرض أحمد الطيار ورقة عمل مقدمة من الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بعنوان "استخلاص الدقيقة بنسبة 86 بالمائة نحو رغيف أكثر صحة واستدامة".

وتم خلال الورشة عرض فيلمين الأول بعنوان "الحبة الكاملة " والثانية بعنوان "أضرار الدقيق الأبيض".

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التي تضمنت تنظيم دورات تطبيقية لأصحاب المخابز ومعامل إنتاج المخبوزات والحلويات حول تقنيات العجن باستخدام الدقيق المركب للحفاظ على جودة المنتجات، وتشكيل لجان ميدانية مشتركة لدعم المخابز في مرحلة الانتقال الفني وضمان تطبيق المعايير الصحيحة.

وأكد المشاركون في الورشة، ضرورة إسهام شركات المطاحن في حملة إعلامية شاملة لتغيير النمط الغذائي السائد لدى المجتمع وربط سلاسل الإنتاج تشجيع وتوسيع زراعة الحبوب المحلية القمح المحلي بالإضافة إلى الذرة والدخن ضمن دورات إنتاجية مستدامة تربط المزارعين بالمطاحن ثم بالأفران.

