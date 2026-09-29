عاطف ملاك يشارك في تنظيم استقبال البابا تواضروس بقرية جعفر خلال جولته الرعوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 04:57 مساءً - اختتم قداسة البابا تواضروس الثاني جولته الرعوية بإيبارشية ببا والفشن وسمسطا، بزيارة قرية جعفر، حيث كنيسة القديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، وسط استقبال شعبي كبير من أبناء القرية والقرى والمدن المجاورة.

وشهدت الزيارة حضورًا لافتًا من الأهالي الذين اصطفوا لاستقبال قداسة البابا والترحيب به، في أجواء اتسمت بالمحبة والتآلف، وبمشاركة رجال ونساء وشباب وأطفال، في مشهد عكس حجم التفاعل الشعبي مع الزيارة.

وكان المحامي عاطف ملاك حنين من المشاركين في تنظيم الاستقبال والإعداد للزيارة، حيث ساهم في التجهيز للمشهد الجماهيري الذي شهدته قرية جعفر بالتزامن مع وصول قداسة البابا.

ولفت الاستقبال الأنظار بما شهده من مشاركة واسعة من أبناء المنطقة، الذين تجمعوا للترحيب بقداسة البابا، في أجواء عكست حالة من الترابط والمشاركة المجتمعية بين أبناء القرية والمناطق المحيطة.

وخلال وصوله إلى الكنيسة، حرص قداسة البابا تواضروس الثاني على التفاعل مع المواطنين ومصافحتهم، حيث استغرق وصوله من بوابة الكنيسة إلى داخلها نحو 45 دقيقة، رغم أن المسافة لا تتجاوز 400 متر، بسبب توقفه للترحيب بالمستقبلين والتفاعل معهم.

وجاءت زيارة كنيسة القديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بعزبة جعفر في ختام جولة قداسة البابا تواضروس الثاني بإيبارشية ببا والفشن وسمسطا، لتشهد استقبالًا شعبيًا واسعًا وتفاعلًا من أبناء القرية والقرى والمدن المجاورة.

وعكست الزيارة أهمية المشاركة المجتمعية في تنظيم الفعاليات والزيارات الرعوية، وما تشهده مثل هذه المناسبات من تجمع أبناء المنطقة حول المناسبات الدينية والمجتمعية، في أجواء يسودها الترحيب والتعاون.