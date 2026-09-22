أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73919

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73919ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73919 شهيدا و174977 مصابا.

وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية جثامين 5 شهداء منهم شهيد متأثرا بإصابته، و25 مصابا.

وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 1399، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4863، وبلغ إجمالي حالات الانتشال من تحت الأنقاض 834 حالة.

وأشارت إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.