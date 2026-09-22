وزارة التضامن: خدمات مجانية من الداخلية للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 01:41 مساءً - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إتاحة وزارة الداخلية عددًا من الخدمات المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع، الحاصلين على بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصم ولغة الإشارة، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.

وزارة الداخلية تتيح خدمات مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية

وأوضحت وزارة التضامن أنه بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، سيتم اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، الموافق 23 سبتمبر 2026، ولمدة أسبوع، استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع، الحاصلين على بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مجانًا على مستوى الجمهورية.

فعاليات الاحتفال اليوم العالمي لـلصم ولغة الإشارة

وتشمل فعاليات الاحتفال تنظيم زيارات لطلاب مدارس الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب إقامة احتفاليات لهم بمقار أندية الشرطة، بهدف تقديم الدعم والمساندة لهم، وإهدائهم هدايا عينية.

الجدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مراكز التأهيل الشامل، ومراكز العلاج الطبيعي، ومراكز التدريب اللغوي، ودور حضانة الأطفال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، ومؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ومؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ومؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص متعددي الإعاقة.