صنعاء تحذّر من التورط مع العدو السعودي
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن النظام السعودي يبذل قصارى جهده لتوريط أطراف دولية للمشاركة في جرائمه بحق الشعب اليمني.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم، أنها تتابع ما يدور خلف الكواليس، محذرة كل من تسوّل له نفسه الوقوع في هذا المستنقع .
وأكدت أن الحرب مع النظام السعودي هي لرفع الحصار عن البلاد وتمكين الشعب اليمني من ثرواته، والجميع يعي طبيعة هذه المعركة.
واختتمت الوزارة البيان بالقول: "إن حالة التيه والتخبط التي يعيشها هذا النظام سترفع عليه كلفة الاستمرار في هذه السياسة الحمقاء ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : صنعاء تحذّر من التورط مع العدو السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.