أخبار اليمن : صنعاء تحذّر من التورط مع العدو السعودي

صنعاء تحذّر من التورط مع العدو السعوديأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن النظام السعودي يبذل قصارى جهده لتوريط أطراف دولية للمشاركة في جرائمه بحق الشعب اليمني.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم، أنها تتابع ما يدور خلف الكواليس، محذرة كل من تسوّل له نفسه الوقوع في هذا المستنقع .

وأكدت أن الحرب مع النظام السعودي هي لرفع الحصار عن البلاد وتمكين الشعب اليمني من ثرواته، والجميع يعي طبيعة هذه المعركة.

واختتمت الوزارة البيان بالقول: "إن حالة التيه والتخبط التي يعيشها هذا النظام سترفع عليه كلفة الاستمرار في هذه السياسة الحمقاء ".