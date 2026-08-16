4346 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس الماضي، إلى 4 آلاف و346 شهيداً و12 ألفًا و301 جريح.
وقال الوزارة، في بيان، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم بلغت 4346 شهيدًا و12301 جريح".
وشهد جنوب لبنان، خلال الساعات الماضية، تصعيداً إسرائيلياً تمثّل بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي مكثف وتحركات للآليات العسكرية، إضافةً إلى نسف منازل وإطلاق نيران باتجاه عدد من البلدات، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.
يذكر أن لبنان والعدو الإسرائيلي وقعا اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية ينص على ترتيبات أمنية وإعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، فضلا عن إجراءات لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنعاش الاقتصاد، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 4346 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.