أخبار اليمن : غارات إسرائيلية كثيفة على غزة

غارات إسرائيلية كثيفة على غزةاستشهد 6 فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب 21 آخرون، معظمهم من الأطفال، اليوم، جراء سلسلة غارات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة العشرات في مناطق مختلفة من القطاع.

وفي التفاصيل، استشهد طفل وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرة إسرائيلية شقة سكنية مقابلة لبلدية البريج في مخيم البريج في وسط القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً في "بلوك 12" داخل المخيم، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية.

وفي جنوب القطاع، استشهد مواطنان، بينهما طفلة، وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف نفذته طائرة مروحية إسرائيلية استهدف خيمة لعائلة البلعاوي في محيط الكلية غرب مدينة خان يونس.

وكان قصف إسرائيلي استهدف مساء أمس خيمة في شارع خمسة بمنطقة مواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 16 آخرين.

وفي مدينة غزة، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على مناطق عدة، بينها مخيم الشاطئ، حيث استهدفت منزلاً في منطقة كرم مصلحة وآخر في محيط دوار القوقا، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

كما أصيب ثمانية فلسطينيين، بينهم أطفال، جراء استهداف طائرة إسرائيلية مسيّرة شقة سكنية قرب مدرسة المأمونية وسط مدينة غزة، ووصفت إحدى الإصابات بالحرجة.

وأصيب شاب برصاص طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع "كواد كوبتر" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

إلى جانب الغارات الجوية، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف في شمال قطاع غزة، فيما أطلقت آلياتها النار بشكل مكثف شرق جباليا شمال القطاع.

وفي جنوب القطاع، نفذت الآليات الإسرائيلية عمليات تجريف واسعة في منطقة مواصي رفح، وسط إطلاق نار مكثف من الدبابات.

وطال القصف الإسرائيلي منزلاً في دير البلح وسط القطاع، فيما دمرت القوات الإسرائيلية منازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1209، إضافة إلى 3943 مصاباً، فيما وصل عدد حالات الانتشال إلى 803.

أما الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023، فقد بلغت 73,335 شهيداً و174,052 مصاباً.