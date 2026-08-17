بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 2.76 نقطة بنسبة 0.03 في المئة ليبلغ مستوى 8841.71 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 335.6 مليون سهم عبر تنفيذ 18921 صفقة نقدية بقيمة 86 مليون دينار كويتي (280.5 مليون دولار).

وبدوره صعد مؤشر السوق الرئيسي 31.01 نقطة بنسبة 0.35 في المئة ليبلغ مستوى 8896.31 نقطة من خلال تداول 206.3 مليون سهم عبر عقد 12627 صفقة نقدية بقيمة 41.4 مليون دينار (133.3 مليون دولار).

في المقابل، انخفض مؤشر السوق الأول 3.11 نقطة بنسبة 0.03 في المئة ليبلغ مستوى 9294.75 نقطة من خلال تداول 129.3 مليون سهم عبر تنفيذ 6294 صفقة نقدية بقيمة 44.6 مليون دينار (145.4 مليون دولار).

وارتفع مؤشر /رئيسي 50/ بنحو 87.49 نقطة بنسبة بلغت 0.84 في المئة ليبلغ مستوى 10512.01 نقطة من خلال تداول 161.3 مليون سهم عبر عقد 9065 صفقة نقدية بقيمة 33.1 مليون دينار (107.9 مليون دولار).