وصفة آيس كريم قليل السعرات الحرارية وخالي من السكر

هنشارك معاكم وصفة آيس كريم لذيذة قليلة السعرات الحرارية من غير اي سكر، مش هيسبب لك اي زيادة في الوزن، وفي نفس الوقت هتشبعي رغبتك في اكل الحلويات باختيار صحي، وكمان خالي من منتجات الالبان، يعني حتى الاشخاص النباتيين يقدروا يستمتعوا بيه. المكونات: ١/٢ حبة شمام متقطعة مكعبات. ١/٢ حبة مانجا متقطعة مكعبات. من ٤ - ٥ حبات فراولة. موزة واحدة متقطعة مكعبات. ١/٢ تفاحة متقطعة مكعبات. ٢٠ مل من حليب الصويا او حليب اللوز (او اي نوع حليب نباتي تفضليه). ٥ معالق كبيرة عسل. معلقة صغيرة قرفة مطحونة. معلقة صغيرة حبهان مطحون (اختياري). فواكة مجففة مفرومة. fruit ice cream طريقةالتحضير: 1- جمدي كل الفواكة المتقطعة (الشمام, المانجا, الموز, التفاح, والفراولة) لمدة ٤ - ٥ ساعات، وتقدري تختاري انواع الفاكهة المتوفرة او اللي تفضليها. 2- بعد ما الفاكهة تتجمد تماما، حطيها في الخلاط واضربيهم مع بعض لحد ما تبقى عجينة سميكة، وبعدين ضيفي لها حليب الصويا او اي نوع حليب اختارتيه, والعسل, والقرفة, والحبهات، واخلطي المكونات مع بعض مرة كمان. 3- صبي الخليط في اي قالب عندك وجمديه مرة كمان لمدة ساعة. 4- بعد ما يتجمد، زينيه بالفواكه المجففة المفرومة، وقدميه.

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