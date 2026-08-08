أخبار اليمن : فاجعة كبرى تهز ميسي

فاجعة كبرى تهز ميسيتوفي خورخي ميسي، والد نجم كرة القدم ليونيل ميسي، عن عمر 68 عامًا، بعد معاناة مع مرض طويل الأمد.

وكان خورخي ميسي يعاني من مرض مزمن، وقد نُقل إلى المستشفى في مدينة روساريو لتلقي العلاج.

وتدهورت حالته الصحية خلال كأس العالم الأخيرة، وكان ميسي قد أشار بنفسه إلى أن الأوضاع في المنزل كانت صعبة.

ويمثل رحيل خورخي ميسي خسارة كبيرة لعائلة قائد منتخب الأرجنتين، بعدما ظل لسنوات أحد أهم الأشخاص في حياة نجله، ليس فقط على المستوى العائلي، وإنما أيضًا في مسيرته الاحترافية، حيث تولى إدارة العديد من الملفات المتعلقة بمسيرته خارج الملعب.