أخبار اليمن : 1666 انتهاكاً إسرائيلياً بحق التجمعات البدوية بالضفة

1666 انتهاكاً إسرائيلياً بحق التجمعات البدوية بالضفةأعلنت منظمة حقوقية فلسطينية أنها وثقت 1666 انتهاكا للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة خلال يوليو الماضي.

وأوضحت منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو والقرى في الضفة الغربية، في تقرير نشرته اليوم، أن هذا الرقم يظهر اتساع نطاق الإجراءات العسكرية والاستيطانية التي تستهدف التجمعات البدوية المنتشرة في الأغوار الفلسطينية، والمرتفعات الشرقية، ومحيط القدس، ووسط وجنوب الضفة.

وقالت إن طبيعة الانتهاكات تشير إلى وجود تكامل واضح بين الأدوات العسكرية والأمنية والاستيطانية والاقتصادية، بما يجعلها جزءا من سياسة ممنهجة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المساحات التي تشكل الامتداد الجغرافي للمشاريع الاستيطانية المستقبلية.

ورصد التقرير 472 اعتداء للمستوطنين، أي ما يقارب 28 بالمئة من إجمالي الانتهاكات الموثقة خلال الشهر الماضي، ما يؤكد أن عنف المستوطنين بات يشكل أحد أبرز أدوات الضغط على الفلسطينيين.

كما وثقت المنظمة 152 حادثة إطلاق نار استهدفت الفلسطينيين والتجمعات البدوية خلال يوليو، وهو مؤشر يعكس الاستخدام الواسع للقوة المسلحة في إدارة العلاقة مع السكان الفلسطينيين، إضافة إلى استشهاد 16 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس، من بينهم امرأة وثلاثة أطفال، أحدهم رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر، بعد أن منعت قوات الاحتلال عائلته من نقله إلى المستشفى عبر أحد الحواجز العسكرية المقامة قرب قرية دير عمار غرب رام الله.

وأظهر التقرير أن الانتهاكات لم تستهدف السكان فحسب، وإنما ركزت بصورة واضحة على البنية الاقتصادية التي تقوم عليها حياة التجمعات البدوية، موثقا حالات متكررة من مصادرة الأراضي، وتدمير المنشآت الزراعية والاقتصادية، وسرقة الأموال خلال عمليات المداهمة، وسرقة المواشي، ومنع الوصول إلى المراعي.