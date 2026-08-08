أخبار اليمن : توغلات وقصف إسرائيلي على لبنان

توغلات وقصف إسرائيلي على لبنانشهدت عدة بلدات في جنوب لبنان منذ منتصف ليل أمس تصعيداً ميدانياً إسرائيلياً، شمل توغل قوات وآليات عسكرية في زوطر الغربية ورفع ساتر ترابي جديد قرب ساحة البلدة، بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيّرات.

في التفاصيل، توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعيد منتصف ليل أمس، باتجاه بلدة زوطر الغربية، حيث رفعت ساتراً ترابياً جديداً في محيط ساحة البلدة، في انتهاك جديد لـ"اتفاق المنطقة التجريبية".

وأفاد أهالي زوطر الغربية بأنّ قوة مشاة إسرائيلية، تؤازرها عدة ملالات وجرافة كبيرة، توغلت إلى وسط البلدة، حيث عمدت الجرافة إلى رفع ساتر ترابي على مسافة نحو 100 متر من ساحة البلدة.

ولا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في موقعها الأساسي، على بُعد أمتار قليلة من الساتر المستحدث، بالتزامن مع تحليق مكثف للمحلّقات والطائرات المسيّرة الإسرائيلية على علو منخفض جدًا فوق البلدة.

ويأتي هذا التطور بعدما نفذ الجيش الإسرائيلي، عصر أمس، عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة على الطريق العام في بلدة زوطر الشرقية، فيما استهدفت دبابة من نوع "ميركافا" عدداً من المنازل بواسطة قاذف "لانشر"، وفق "الوكالة الوطنية".

قصف مدفعي على المنصوري

وفي بلدة المنصوري، يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي، بعدما قصفت المدفعية، فجر اليوم، محيط البلدة بعدد من القذائف، ما أدى إلى إصابة عدد من المنازل.

وفي تطور ميداني آخر، توغلت قوات إسرائيلية في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل، وتحديداً في منطقة وادي الجمل، وترافق التوغل مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل، بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

كذلك، يتواصل منذ منتصف ليل الجمعة - السبت وحتى ساعات صباح اليوم قصف مدفعي متقطع استهدف أحراج ومرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا.

وطاول القصف أيضاً المنطقة الواقعة بين دوحة كفررمان وتلة الدبشة المشرفة على مدينة النبطية.