أخبار اليمن : استهداف تحشيدات في الرويك والعبر والثنية

استهداف تحشيدات في الرويك والعبر والثنية
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية، استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن العملية العسكرية النوعية، نُفذت بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وكان من نتائجها مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي، وتدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد، وكذا تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة.
وحذّرت، العدو السعودي المجرم من أي حماقة يرتكبها ضد بلدنا وشعبنا، وسيتحمل عواقب أي تصعيد، ونصحت المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا، مغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان.
وأكدت القوات المسلحة للشعب اليمني في كل المحافظات، أنها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد، داعية جميع أبناء الشعب إلى مواصلة حالة الاستنفار والتصدي لأي تصعيد عدواني سعودي وضرب التحشيدات السعودية أينما كانت.
وجّددت، التأكيد على الاستمرار في معادلة "الحصار بالحصار" حتى إنهاء الحصار على بلدنا.
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