أخبار اليمن : تحذيرات ونصائح .. توقعات بهطول أمطار رعدية متفرقة

تحذيرات ونصائح .. توقعات بهطول أمطار رعدية متفرقةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصحبها الرياح الهابطة وحبات البرد على أجزاء من محافظات الضالع، وتعـز، وإب، وريمة، وذمار، وصنعاء، وعمران، والمحويت، وحجة وصعدة وأجزاء من سهل تهامة.

فيما قد تهطل أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات لحج، والبيضاء وأبين ومرتفعات وصحارى المهرة، وحضرموت، وشبوة ومأرب والسواحل الغربية.

و حسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار ونصح السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول.

كما حذر من العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة والأشجار والهياكل المعدنية التي يمكن أن تجذب الصواعق وعدم استخدام الهواتف المحمولة وضرورة فصل التيار الكهربائي والابتعاد عن الماء، حفاظاً على سلامة الأرواح.

وحذر أيضاً من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبليـة بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب.