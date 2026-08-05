أخبار اليمن : استهداف سفينة سعودية في خليج عدن

استهداف سفينة سعودية في خليج عدنتمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف سفينة "Daisy" النفطية السعودية في خليج عدن.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة "Daisy" النفطية السعودية في خليج عدن، بصاروخ باليستي.

وأكد أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وتم إصابة السفينة وإجبارها على العودة، مشيرًا إلى أن الاستهداف يأتي في إطار فرض قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة "الحصار بالحصار".

وأكدت القوات المسلحة اليمنية، أنها ترصد بدقة كل تحركات السفن السعودية النفطية ولن تسمح بمرور أي سفينة سواء من جنوب البحر الأحمر أو من شماله حتى تتم تلبية مطالب شعبنا المحقة ويرفع الحصار عنه.