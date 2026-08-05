أخبار اليمن : 800 ألف نازح لبناني يعودون إلى مناطقهم

800 ألف نازح لبناني يعودون إلى مناطقهم
أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم، عن بدء عودة أكثر من 800 ألف لبناني كانوا قد نزحوا عن ديارهم بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في بيان، أن 821077 شخصا بدأوا العودة إلى مناطقهم الأصلية حتى 30 يوليو الماضي، لافتا إلى أنه في المقابل لا يزال أكثر من 360 ألف شخص نازح، يقيم نحو 26 ألفا منهم في مراكز إيواء حكومية.
وشدد على التأثير البالغ للأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للمياه والكهرباء جراء الحرب على حصول أكثر من 700 ألف شخص على المياه في جنوب لبنان، وهي المنطقة التي شهدت القسم الأكبر من حركة النزوح خلال الحرب.
تجدر الإشارة إلى أنه رغم وقف إطلاق النار بين الكيان ولبنان بعد توقيع اتفاق الإطار بينهما، لا يزال الجيش الإسرائيلي يشن من حين لآخر غارات وقصفا مدفعيا على المناطق الجنوبية من لبنان، وينفّذ عمليات هدم وتفجير واسعة النطاق في البلدات الحدودية.
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