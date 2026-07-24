أخبار اليمن : الأهلي يواصل النزيف بتعادل مخيّب

الأهلي يواصل النزيف بتعادل مخيّب
واصل فريق أهلي صنعاء مسلسل نزيف النقاط للمباراة الخامسة تواليا، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام اتحاد حضرموت، الجمعة، على ملعب استاد سيئون ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري اليمني لكرة القدم.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بدون أهداف، بعد عجز الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي اللقاء، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة وحيدة.
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس من 4 انتصارات و3 تعادلات وخسارتين، فيما بقي اتحاد حضرموت في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط ليواصل معاناته في مؤخرة جدول الترتيب.
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