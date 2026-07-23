أخبار اليمن : الوحدة يتخطى سمعون إلى دور الـ16

الوحدة يتخطى سمعون إلى دور الـ16حسم فريق وحدة عدن الصعود إلى دور الـ16 من كأس الجمهورية لكرة القدم، بعد تغلبه على منافسه سمعون بثلاثية نظيفة اليوم الخميس، على ملعب الحبيشي في عدن.

وتمكن فريق وحدة عدن من استثمار أفضليته على مجريات اللقاء منهيا أحداث الشوط الأول بالتقدم بهدف لاعبه علي سعيد، وفي الشوط الثاني أضاف محمد راضي الهدف الثاني من ركلة جزاء، قبل أن يسجل عبدالرحمن الخضر الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بفوز وحدة عدن بثلاثية نظيفة.

وسيلتقي وحدة عدن في الدور المقبل، الفائز من مباراة المكلا وتضامن شبوة.