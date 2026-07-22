أخبار اليمن : اليرموك ينتزع نقطة من التضامن

اليرموك ينتزع نقطة من التضامن
انتزع فريق اليرموك نقطة مستحقة أمام تضامن حضرموت بتعادلهما 1-1، اليوم الأربعاء، على ملعب الظرافي بصنعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري اليمني لكرة القدم.
تقدم التضامن بهدف عكسي سجله أحمد البدوي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز اليرموك هدف التعادل عبر شهاب عطاء في الدقيقة 29.
وبهذا التعادل، رفع التضامن رصيده إلى 20 نقطة محافظا على المركز الثاني، فيما وصل رصيد اليرموك إلى 15 نقطة في المركز الخامس.
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