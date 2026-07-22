أخبار اليمن : العسل اليمني من الشهرة إلى صناعة الدواء

العسل اليمني من الشهرة إلى صناعة الدواءأصبح تحول العسل اليمني الدوائي من الاستخدام او التناول التقليدي الى الادخال في الصناعات الدوائية أمرا واقعا وحتميا، من خلال المؤتمر العلمي للعسل الدوائي اليمني المقام حالياً بصنعاء لهذا الغرض.

استطلعنا لـ"دوت الخليج" آراء عدد من المشاركين في المؤتمر والمعرض المصاحب.

في البداية أوضح الاستاذ المشارك في علوم النحل بجامعة ذمار الدكتور محمد الشرحي مشرف مختبر يمن أجريفيت للعسل، أن الغرض من المؤتمر تحويل العسل من الاستخدام التقليدي الى الصناعة الدوائية من خلال سن قوانين او لائحة دستورية خاصة بالعسل لضبط هذا التوجه وفق معايير دقيقة تضمن دواء ذات جودة عالية، كما أن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والنحالين وتجار العسل والاكاديميين والمعنيين والمهتمين، وخلق وعي عن العسل كمصدر مهم لصناعة الدواء، وكذا الحفاظ على سمعة العسل اليمني الافضل على مستوى العالم.

وقال الشرحي أنه قدم وشارك بثلاث أوراق وورش عمل، مرتبطة بالعسل الدوائي من انتاج عينات قياسية وعمل قاعدة بيانات للبصمة النباتية والبصمة الكيميائية والفعالية الدوائية لكل نوع من هذه الانواع من العسل، وتحديد معايير المواصفات والمقاييس اليمنية بالاضافة الى انشاء دستور دوائي للعسل من خلال نتائج الفحوصات والعينات القياسية كعسل دواء، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بعملية البحث والتطوير للاعسال اليمنية، خاصة الاعسال النادرة والمغمورة التي لا تلقى اهتمام او تسليط الضوء عليها، والاهتمام بالتسويق بطرق علمية.

من جانبه طالب الدكتور صالح المنتصر من مجموعة مناحل اليمن، الجهات المختصة بتعزيز الاجراءات والضوابط لحمية العسل اليمني، سواء الجانب المتعلق بجانب الغش الذي يؤثر على سمعة العسل اليمني وجودته، تنظيم النحالين في مناطق رعي النحل بحيث تتوزع الخلايا بشكل منظم وبماسافات مريحة غير مزدحمة ليكون انتاج العسل بشكل أفضل جودة، اي يكون بين الموقع والآخر ما لا يقل عن ثلاثة كيلو متر، والعمل الجاد لمنع الاشجار التي تتغذى منها النحل، مؤكدا ان مجموعة مناحل اليمن توفر أجود انواع العسل اليمني الطبيعي ذات الجودة العالية، والتي تعمل منذ ثلاثين عام بهذا المجال.

من جهته أشار عبدالعزيز غلاب احمد صالح مدير عسل الجبال، الى أن المشاركة في المؤتمر والمعرض للتعريف بالعسل الدوائي وتعزيز الوعي عن العسل اليمني بشكل عام، والتتطلع الى تطوير انتاج العسل بشكل اكثر جودة وايجاد المعالجات للمعوقات التي تقف امامه، من خلال مخرجات المؤتمر خاصة أنه يضم المختصين من الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم من المعنيين، كما ان المؤتمر يعتبر تدشين لادخال العسل في الصناعات الدوائية، مؤكدا على أهمية تطبيق مختلف اجراءات الرقابة والضوابط على العاملين في مجال العسل، للحفاظ على جودته التي اشتهر بها كأفضل منتج على مستوى العالم، متمنيا خروج المؤتمر بتوصيات تترجم الى واقع، خاصة أنه أُثري بالعديد من الاوراق المهمة.

من ناحيته قال مدير باب مكة للعسل اليمني أحمد عوض شايع، أن المؤتمر خطوة ايجابية مهمة ستعمل على نقلة نوعية تطوير العسل وادخاله في الصناعات الدوائية، بالاضافة الى أنه سيسهم في حل الكثير من المشاكل وإزالة العوائق التي تقف أمام تطوير انتاح وتسويق العسل اليمني، كون المؤتمر يناقش هذه القضايا بطرق علمية وبحثية يشارك فيها العديد من المختصين والمعنيين والمهتمين، متمنيا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تحقق الاهداف المرجوة.