أخبار اليمن : الشعب يواصل تألّقه.. والهلال خيباته

الشعب يواصل تألّقه.. والهلال خيباتهواصل فريق شعب حضرموت تألّقه في الدوري اليمني لكرة القدم، ونجح في تحقيق الانتصار الثامن على التوالي أمام العروبة بهدف دون رد، اليوم الثلاثاء، على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا في افتتاح الجولة التاسعة.

أحرز عمر الكثيري هدف المباراة الوحيد للشعب في الدقيقة 19.

ورفع شعب حضرموت رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب، محافظاً على سجله الخالي من الهزائم حتى الآن، بينما تجمد رصيد العروبة عند 15 نقطة في المركز الخامس ليواصل نزيف النقاط والابتعاد عن دائرة المنافسة على القمة.

وفي المباراة الثانية، صدم فريق هلال الحديدة عشاقه بعدما تلقّى خسارته السابعة توالياً بسقوطه أمام مضيفه فحمان بنتيجة 1-3 في محافظة أبين.

سجل ثلاثية فحمان كل من محمد الدمبر من ركلة جزاء، ومناف سعيد، وعلي سالم، فيما أحرز الهلال هدفه الوحيد عن طريق لاعبه نايف الجيشي.

ورفع هذا الفوز رصيد فحمان إلى 13 نقطة في المركز التاسع، ليبتعد خطوة مهمة عن مناطق الهبوط، بينما بقي الهلال ضمن دائرة الخطر في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.