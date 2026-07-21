أخبار اليمن : "مطار الرياض وميناءي ينبع وجيزان".. بيان عــاجــل من صنعاء

"مطار الرياض وميناءي ينبع وجيزان".. بيان عــاجــل من صنعاءأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه يتضح للجميع من خلال بيان خارجية النظام السعودي أنه يتعامل مع الجمهورية اليمنية على أنها مناطق خاضعة لسيطرته، ولو كان جادا في نفي ذلك لأعلن رفع يده تماماً عن اليمن فهو بلد ذو سيادة واستقلال، لكن النظام السعودي المجرم يتعامل معه باستعلاء ويتمنن عليه بالسماح لموانئه باستقبال سفن تحمل الغذاء والدواء.

ولفتت الوزارة في بيان صادر عنها، إلى أنه إذا كان آل سعود وبمساعدة الصهاينة في المراحل الماضية استطاعوا السيطرة على الحجاز وغيرها من مناطق شبه الجزيرة العربية، وصادروا حتى الهوية الأصيلة لأبناء تلك المناطق، فإن اليمن بهويته الإيمانية وإرثه التاريخي سيسقط حتماً أي مشروع عدواني يستهدفه.

وشددت على أن الشعب اليمني لم ولن ينسى دماء عشرات الآلاف من الشهداء، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، الذين قُتلوا بطيران النظام السعودي المجرم طوال الـ12 عاما المنصرمة.

وأكدت وزارة الخارجية، أن على النظام السعودي الإجرامي أن يرفع يده عن بلدنا وينهي عدوانه وحصاره ما لم فلينتظر ما هو قادم.

وأوضحت أن الصراع الذي حدث في المحافظات المحتلة فيما بين الإمارات والسعودية ومآلات هذا الصراع يؤكد سردية صنعاء في احتلال النظام السعودي لأجزاء واسعة من الأراضي اليمنية وسيطرته عليها بما في ذلك الثروة النفطية والمعدنية.

وأشارت إلى أن ربع مليون غارة بالطيران السعودي على الجمهورية اليمنية طوال 12 عاما يثبت لمن لازال لديه ذرة من الإنصاف حقيقة ما جرى.. مبينة أن النظام السعودي يحاول الاختباء خلف مرتزقته الساكنين في فنادق الرياض.

كما أكدت أن على النظام السعودي أن يعلم أن وضع مطار الرياض يجب أن يكون كوضع مطار صنعاء، ووضع ميناءي ينبع وجيزان وغيرهما يجب أن يكون كوضع ميناء الحديدة والعكس.

وتساءلت الوزارة" هل من شن ربع مليون غارة على اليمن وقتل من أبنائه عشرات الآلاف معظمهم من النساء والأطفال يسعى لإحلال السلام في اليمن، وهل من تسبب في خسائر مباشرة وتدمير في اليمن تصل كلفته إلى أكثر من نصف ترليون دولار يسعى إلى مساعدة الشعب اليمني ؟".

وأضافت "على النظام السعودي المجرم والأرعن أن يعرف أن القائمة تطول ونحن نعدد جرائمه والنكبات التي حلت بالشعب اليمني بسبب عدوان وإجرامه خلال الفترات الماضية، وأن عليه أن يعي أن العودة إلى جادة الصواب والإنصاف والقسط أقل كلفه من طريق الاستمرار في غيه وعدوانه".

وأُختتم الوزارة بيانها بالتأكيد على أن مغالطات النظام السعودي ومكابرته وغروره لن تفيده بشيء وإنما تراكم جرائمه ومظالمه التي ستقضي عليه في نهاية المطاف، وأن مطلب الجمهورية اليمنية واضح وهو استقلال كامل وسيادة غير منقوصة وحقوق مشروعة لا أقل ولا أكثر وأن الشعب اليمني لن يقبل بغير ذلك مهما كان حجم التطورات ومستوى الأحداث.