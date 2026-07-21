أخبار اليمن : الفنان يحيى إبراهيم يغادر المستشفى

الفنان يحيى إبراهيم يغادر المستشفى
غادر الفنان اليمني القدير يحيى إبراهيم، المستشفى بعد تعافيه من وعكة صحية تعرض لها مؤخراً ونُقل علي إثرها إلي العناية المركزة لمتابعة حالته.
وطمأن الفنان اليمني جمهوره ومحبيه على حالته الصحية في رسالة عبر مقطع فيديو، قائلاً: "أنا بخير وسأخرج اليوم من المستشفى إلى البيت برعاية الله وحفظه، والحمدلله على شفاءه وعطاءه ورعايته".
وأضاف: "شكراً لكل من سأل عني بالاتصال أو الرسائل أو زارني للاطمئنان على صحتي، شكراً للجميع وعلى العين والرأس، محبتكم ودعواتكم كانت بلسماً شافياً".
وكان الفنان الكبير يحيى إبراهيم قد تعرض الخميس الماضي، لوعكة صحية مفاجئة استدعت دخوله مستشفى المتوكل بالعاصمة صنعاء لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث خضع لمتابعة دقيقة حتى تحسنت حالته.
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