أخبار اليمن : 73283 شهيداً حصيلة العدوان على غزة

73283 شهيداً حصيلة العدوان على غزةأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73283 شهيدا و173864 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 شهداء، و22 إصابة.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,158 والإصابات إلى 3,756، فيما جرى انتشال 802 جثمان.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.