أخبار اليمن : إسبانيا بطلة العالم للمرة الثانية في تاريخها

إسبانيا بطلة العالم للمرة الثانية في تاريخهاتوّج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما هزم نظيره الأرجنتيني 1-صفر، في المباراة النهائية المثيرة التي امتدت لوقت إضافي على شوطين بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 0-0 يوم الأحد.

واستغل لاعب برشلونة كرة مرتدة من دفاع الأرجنتين ليسددها في المرمى ويمنح بلاده النجمة الثانية في تاريخها بعد الأولى عام 2010.

وسيطرت إسبانيا على المباراة بشكل كامل لكن الحارس إيميليانو مارتينيز وقف بالمرصاد لجميع محاولات "لا فوريا روخا".

وأكملت الأرجنتين الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بالإضافة إلى الأشواط الإضافية بعشرة لاعبين بعد طرد إنزو فرنانديز بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 93.

وكرر الإسبان سيناريو مونديال 2010 عندما عانقوا اللقب للمرة الأولى في تاريخهم عقب الفوز 1-0 وبهدفٍ في الوقت الإضافي أمام هولندا.

في المقابل، فشل منتخب الأرجنتين في الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد مونديال 2022 في قطر، والرابعة في مسيرته بعد مونديال 1978 بالأرجنتين، ومونديال 1986 بالمكسيك.