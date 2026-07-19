أخبار اليمن : 185 شهيداً وجريحاً في غزة خلال 24 ساعة

185 شهيداً وجريحاً في غزة خلال 24 ساعةاستشهد 35 فلسطينيًّا وأصيب نحو 150 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال رئيس مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية في تصريح صحفي، إن غالبية الشهداء من النساء والأطفال مشيرًا إلى مواصلة الاحتلال استهداف المناطق القريبة من تلك التي يُفترض أنها آمنة، مع تصاعد المجازر وإبادة عائلات بأكملها.

وأضاف أن القطاع الصحي يعيش حالة انهيار غير مسبوقة، مع تجاوز النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الجراحية 50% بسبب استمرار منع الاحتلال إدخالها.

وأوضح أن حصيلة الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار تجاوزت 1150 شهيدًا، فيما يتراوح متوسط عدد الشهداء منذ أكتوبر 2025 بين 8 و10 شهداء يوميًّا، رغم الحديث عن التهدئة.