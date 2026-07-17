أخبار اليمن : 13 شهيداً وعشرات الجرحى في غزة

13 شهيداً وعشرات الجرحى في غزةاستشهد 13 فلسطينياً على الأقل، وأُصيب آخرون، اليوم، في غارات وإطلاق نار شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرةً في مخيم النصيرات وسط القطاع، بعدما قصفت طائراتها موكب تشييع، ما أدى إلى استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة ما لا يقل عن 19 آخرين.

وفي وقت سابق، أُصيب أربعة فلسطينيين إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سطح غرفة خلف مسجد التوحيد غربي مخيم النصيرات، في حين استشهد فلسطيني في قصف استهدف غربي النصيرات.

وفي شمال القطاع، استشهدت سيدة إثر استهدافها بقنبلة ألقتها طائرة مسيّرة من نوع «كواد كابتر» قرب مدرسة أبو تمام في بيت لاهيا، بينما استشهدت أخرى برصاص قوات الاحتلال في منطقة الكنيس جنوب غربي خان يونس.

وفي مدينة غزة، استشهد فلسطيني وأُصيب ثلاثة آخرون في قصف استهدف شقة سكنية في شارع اليرموك.

وفي وقت سابق من اليوم، أُصيب فلسطيني بجروح خطيرة إثر استهدافه بطائرة مسيّرة قرب دوار الشعبية وسط مدينة غزة، فيما أُصيب آخر في محاولة اغتيال في شارع النخيل في مدينة دير البلح.

في الأثناء، وثق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد أكثر من 25 فلسطينياً خلال الساعات الـ72 الأخيرة، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية.

وأوضح المكتب أن قوات الاحتلال ارتكبت عدة مجازر خلال الأيام الماضية، استهدفت أسواقاً شعبية، وجنازات، وتجمعات للمواطنين، إلى جانب قصف شقق سكنية مأهولة.

وأشار المكتب إلى توثيق أكثر من 3.750 خرقاً إسرائيلياً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، منتقداً "الصمت الدولي" إزاء استمرار الهجمات على قطاع غزة، ومتسائلاً عن دور الوسطاء والجهات الراعية للاتفاق.