أخبار اليمن : شعب إب يعبر الميناء إلى دور الـ16

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شعب إب يعبر الميناء إلى دور الـ16

حجز فريق شعب إب مقعده في دور الـ16 من كأس الجمهورية لكرة القدم، بعد فوزه العريض على مضيفه الميناء عدن 6-3، اليوم الجمعة، على ملعب الحبيشي بعدن في افتتاح مباريات دور الـ32 للبطولة. شعب إب يعبر الميناء إلى دور الـ16حجز فريق شعب إب مقعده في دور الـ16 من كأس الجمهورية لكرة القدم، بعد فوزه العريض على مضيفه الميناء عدن 6-3، اليوم الجمعة، على ملعب الحبيشي بعدن في افتتاح مباريات دور الـ32 للبطولة. سجل سداسية الشعب كل من رياض أبوبكر، ومحمد نعمان عبدالله "هدفين"، وإلياس سامي عبدالله، وعبدالرحمن محمود وصالح عبدالله، فيما أحرز ثلاثية الميناء محمد نسيم ومحمد عبدالله صالح وعمر عبدالله محمد. وسيواجه فريق شعب إب في دور الـ16، الفائز من مباراة إتحاد إب و22 مايو.

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