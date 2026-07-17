أمطار غزيرة في هذه المناطق.. وتحذير!
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية على أجزاء من عدة محافظات، وهبوب رياح حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد يرافقها تساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات صعدة، وحجة، والمحويت، وعمران، وريمة، وذمار، وإب وتعز ومرتفعات سهل تهامة.
ويُحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات صنعاء، والضالع، والبيضاء، ولحج، وأبين، وشبوة، وحضرموت، والمهرة.
وتُتوقع رياح نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.
وحذر المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار وكذلك من مخاطر العواصف الرعدية.
كما حذر سائقي المركبات في الطرق والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية ومن الانهيارات الصخرية والطينية وعبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.
وحذر أيضاً مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : أمطار غزيرة في هذه المناطق.. وتحذير! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.