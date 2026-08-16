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ضبط موظف بالغربية لتهديده جيرانه وإضرام النيران بمسكنهم إثر خلافات سابقة

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ضبط موظف بالغربية لتهديده جيرانه وإضرام النيران بمسكنهم إثر خلافات سابقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 03:33 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتهجم على مسكنها وتهديدها وأسرتها بإضرام النيران به بالغربية .بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/ أبريل المنقضى تبلغ لمركز شرطة طنطا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (موظف – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليها بالسب إبان شهر مارس الماضى لخلافات سابقة بينهما حول الجيرة .

 تم ضبط المشكو فى حقه فى حينه .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .
 

 

أحمد زيدان

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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