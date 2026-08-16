تنسيق الجامعات الأهلية 2026 .. 73% حد أدنى للقبول بكلية طب الأسنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 07:37 مساءً - ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اليوم الأحد، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور إيهاب حسنين أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلسين، وذلك بمقر جامعة العلمين الدولية.

في مستهل الاجتماع، قدم الوزير الشكر للدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة على استضافة الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية.

وسجل الحد الأدنى لقبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية بكلية طب الأسنان بجامعات الملك سلمان الدولية والوادى الجديد الأهلية 73 %، و75% للقبول بجامعات الجلالة والعلمين وشرق بورسعيد الأهلية، و79 % بباقى الجامعات الأهلية.

الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية