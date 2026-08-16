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تنسيق الجامعات الأهلية 2026 .. 77% الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى

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  • تنسيق الجامعات الأهلية 2026 .. 77% الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى 1/2
  • تنسيق الجامعات الأهلية 2026 .. 77% الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 07:37 مساءً - ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اليوم الأحد، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور إيهاب حسنين أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلسين، وذلك بمقر جامعة العلمين الدولية.

في مستهل الاجتماع، قدم الوزير الشكر للدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة على استضافة الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية.

وسجل الحد الأدنى لقبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية بكليات العلاج الطبيعى 72% بجامعات الملك سلمان الدولية والوادى الجديد الأهلية  و74% للقبول بجامعات الجلالة والعلمين وشرق بورسعيد الأهلية، و77 % بباقى الجامعات الأهلية.

تنسيق الجامعات الأهلية 2026

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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