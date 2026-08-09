روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن اعتراض وتدمير 153 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية ومياه بحر آزوف والبحر الأسود، وذلك بعد إسقاط 360 مسيرة أمس.
وفي المقابل أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم، عن إصابة 11 شخصًا جراء هجوم روسي على منطقتي خاركيف وأوديسا في أوكرانيا.
وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية أوكرينورم، بأن القوات الروسية استهدفت منطقة خاركيف بغارات جوية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص. وفي أوديسا، أُصيب 6 أشخاص نتيجة هجوم روسي بواسطة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، إضافة إلى تضرر مرافق البنية الأساسية.
وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدًا متواصلًا في الهجمات المتبادلة، حيث كثفت أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة ضرباتها بعيدة المدى على أهداف داخل الأراضي الروسية، بينما تواصل روسيا شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المدن الأوكرانية، وفي مقدمتها العاصمة كييف.
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