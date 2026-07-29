حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 03:28 صباحاً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 بالشعبة الأدبية، بعد اعتماد نتيجة الدور الأول للعام الدراسي 2025/2026، وسط حالة من الفرحة بين الطلاب وأسرهم عقب ظهور نتائج مجهود عام كامل من الدراسة والاستعداد للامتحانات.

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2026، معلنًا نسب النجاح في مختلف الشعب، حيث سجلت نسبة النجاح في النظام الجديد 75.1%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية بالنظام الجديد 69.2%.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 ونسب النجاح

جاء اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على تطبيق معايير الدقة والشفافية خلال جميع مراحل إعلان النتائج، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا،وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد 883 ألفًا و690 طالبًا وطالبة، حضر منهم 825 ألفًا و867 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد الناجحين 620 ألفًا و314 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح وصلت إلى 75.1%،أما بالنسبة للشعبة الأدبية بالنظام الجديد، فقد تقدم للامتحانات 195 ألفًا و111 طالبًا وطالبة، حضر منهم 179 ألفًا و150 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 123 ألفًا و943 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح وصلت إلى 69.2%.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 بالشعبة الأدبية

كشفت وزارة التربية والتعليم عن قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 للشعبة الأدبية، والتي ضمت 10 طلاب من مختلف الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وجاء ترتيب الأوائل كالتالي:

المركز الأول:

روان إيهاب أحمد عبدالحليم، من مدرسة حسن أبو بكر الرسمية المتميزة للغات، إدارة القناطر الخيرية، بمجموع 318.5 درجة.

المركز الثاني:

مريم وائل أحمد نظير، من مدرسة الشهيد رضا عاشور الثانوية بنات، إدارة مغاغة، بمجموع 317.5 درجة.

المركز الثالث:

جومانة حسام باهي الجمال، من مدرسة الأورمان الجديدة، إدارة الهرم، بمجموع 317 درجة.

المركز الرابع:

نغم ياسر محمد بكري، من مدرسة حمزة بن عبدالمطلب بنات، إدارة بولاق الدكرور، بمجموع 317 درجة.

المركز الخامس:

أفنان مؤمن محمد فتحي صادق، من مدرسة الشهيد أركان حرب محمد سمير إدريس المتميزة ثانوي، إدارة شرق طنطا، بمجموع 316.5 درجة.

المركز السادس:

عمر مصطفى عمر حنفي حسين، من مدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية للغات، إدارة أكتوبر، بمجموع 316 درجة.

المركز السابع:

شروق شفيق محمد هلال، من مدرسة الشهيد محمد كريم الثانوية المشتركة، إدارة كفر شكر، بمجموع 316 درجة.

المركز الثامن:

كريم محمد محيي الدين بكر، من مدرسة الشهيد عقيد أ.ح عاصم محمد عصام الدين عبدالرحمن، إدارة الهرم، بمجموع 316 درجة.

المركز التاسع:

مازن أحمد عبدالحميد مصطفى، من مدرسة دار الهدى الرسمية للغات، إدارة أوسيم، بمجموع 316 درجة.

المركز العاشر:

يارا أيمن أحمد محمد أحمد، من مدرسة إليكس لايف الخاصة للغات، إدارة العجمي، بمجموع 316 درجة.

فرحة الطلاب الأوائل بعد عام من الاجتهاد

وتعد قائمة أوائل الثانوية العامة من أبرز الأحداث التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور كل عام، حيث تمثل لحظة تكريم للطلاب الذين تمكنوا من تحقيق أعلى الدرجات بعد عام مليء بالمذاكرة والاجتهاد،ويبدأ الطلاب الأوائل خلال الفترة المقبلة مرحلة جديدة من حياتهم التعليمية، مع الاستعداد للتنسيق الجامعي واختيار الكليات التي تتناسب مع مجموعهم ورغباتهم، خاصة أن الشعبة الأدبية تتيح عددًا من الاختيارات المهمة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانون والإعلام وغيرها.

وزارة التعليم تهنئ الطلاب الناجحين

ووجهت وزارة التربية والتعليم التهنئة لجميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2026، مؤكدة أن النجاح يمثل بداية مرحلة جديدة، داعية الطلاب إلى مواصلة العمل والاجتهاد خلال المرحلة الجامعية المقبلة،كما أكدت الوزارة استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية الخاصة بنتيجة الثانوية العامة، وإتاحة الاستعلام عنها من خلال المواقع الرسمية باستخدام رقم الجلوس، لتسهيل حصول الطلاب على نتائجهم بشكل سريع.