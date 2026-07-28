طريقة عمل الكسكسي المغربي بالخضروات في المنزل :...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 02:40 مساءً - يُعد الكسكسي المغربي بالخضروات من أشهر الأطباق التقليدية في المطبخ المغربي، ويحتل مكانة خاصة على موائد العائلات، خاصة في التجمعات والمناسبات والعزائم، ويتميز هذا الطبق بقيمته الغذائية العالية، إذ يجمع بين الكربوهيدرات الصحية والألياف والفيتامينات الموجودة في الخضروات، إلى جانب النكهات الغنية التي تمنحها التوابل المغربية المميزة.

إذا كنتِ ترغبين في تحضير الكسكسي المغربي الأصلي في المنزل، فإليكِ المقادير وطريقة التحضير خطوة بخطوة للحصول على مذاق شهي يشبه المطاعم.

مكونات الكسكسي المغربي

أولًا: مكونات الكسكسي

500 جرام كسكسي متوسط الحبة.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي.

ملعقتان كبيرتان من السمن البلدي.

رشة ملح.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

ثانيًا: مكونات مرق الخضروات

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

2 فص ثوم مهروس.

2 ثمرة جزر مقطعة طولياً.

2 ثمرة كوسة مقطعة أرباعًا.

قطعة متوسطة من القرع العسلي مقطعة مكعبات.

ثمرة بطاطس مقطعة أرباعًا (اختياري).

كوب حمص مسلوق أو منقوع مسبقًا.

2 ثمرة طماطم مفرومة أو معصورة.

ربطة صغيرة من الكزبرة والبقدونس.

التوابل المغربية

يعتمد نجاح الوصفة على مزيج التوابل الذي يمنحها النكهة التقليدية، ويشمل:

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

شعيرات قليلة من الزعفران مذابة في ربع كوب ماء دافئ.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة قرفة (اختياري).

طريقة تحضير مرق الخضروات

في قدر عميق، سخني الزيت مع السمن، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبيهما حتى يذبلا ويكتسبا اللون الذهبي.

أضيفي بعد ذلك الكركم والزنجبيل والفلفل الأسود والزعفران والملح، وقلبي المكونات لعدة ثوانٍ حتى تفوح رائحة التوابل.

أضيفي الطماطم المفرومة والحمص وربطة الكزبرة والبقدونس، ثم اسكبي نحو لترين من الماء الساخن واتركي الخليط حتى يبدأ بالغليان.

ضعي الجزر والبطاطس أولًا لأنها تحتاج إلى وقت أطول في النضج، واتركيها على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة.

طريقة تبخير الكسكسي

ضعي الكسكسي في وعاء واسع، ثم أضيفي إليه زيت الزيتون والملح وافركيه برفق حتى تتغلف الحبات بالزيت.

رشي قليلًا من الماء الدافئ مع التقليب حتى تتفكك الحبات، ثم انقليه إلى وعاء التبخير فوق قدر المرق لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة.

بعد انتهاء التبخير الأول، أعيدي الكسكسي إلى الوعاء، وافرديه بالشوكة، ثم أضيفي قليلًا من الماء البارد والسمن وافركيه برفق حتى يصبح مفلفلًا.

بعد ذلك أضيفي الكوسة والقرع العسلي إلى المرق، ثم أعيدي الكسكسي إلى البخار مرة أخرى لمدة 15 دقيقة إضافية حتى يكتمل نضجه ويصبح طريًا وخفيفًا.

طريقة تقديم الكسكسي المغربي

ضعي الكسكسي في طبق تقديم كبير، ثم أضيفي إليه ملعقة من السمن البلدي لمنحه نكهة غنية ولمعانًا مميزًا.

اصنعي تجويفًا في منتصف الطبق، ثم رتبي الخضروات بشكل متناسق، مع توزيع الحمص في المنتصف، واسكبي جزءًا من المرق فوق الكسكسي، وقدمي باقي المرق في وعاء جانبي حسب الرغبة.

ويُفضل تقديم الكسكسي المغربي ساخنًا بجانب السلطة الخضراء أو اللبن الرايب، ليكتمل المذاق التقليدي لهذا الطبق الشهير.

القيمة الغذائية للكسكسي المغربي

يتميز الكسكسي المغربي باحتوائه على نسبة جيدة من الألياف والفيتامينات والمعادن، بفضل تنوع الخضروات المستخدمة في تحضيره، كما يوفر الكربوهيدرات اللازمة لإمداد الجسم بالطاقة، بينما يضيف الحمص قيمة غذائية مرتفعة لاحتوائه على البروتين النباتي، مما يجعل الطبق خيارًا متوازنًا ومناسبًا للعائلة.