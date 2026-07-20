أسباب الزوائد الجلدية : متى تكون طبيعية ومتى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يوليو 2026 12:56 مساءً - تعد الزوائد الجلدية من المشكلات الشائعة التي قد تظهر لدى كثير من الأشخاص في مراحل عمرية مختلفة، وغالبًا ما تثير القلق عند ملاحظتها لأول مرة، خاصة إذا ظهرت في مناطق ظاهرة من الجسم مثل الرقبة أو الجفون أو تحت الإبطين، ورغم أن هذه الزوائد تكون في معظم الحالات حميدة ولا تشكل خطرًا على الصحة، فإن بعض التغيرات التي قد تطرأ عليها تستوجب استشارة الطبيب للتأكد من طبيعتها واستبعاد أي مشكلات صحية أخرى.

ويؤكد أطباء الجلدية أن الزوائد الجلدية ليست أورامًا سرطانية، وإنما عبارة عن نموات جلدية صغيرة وناعمة تتكون نتيجة مجموعة من العوامل، ويزداد ظهورها مع التقدم في العمر أو في المناطق التي يتكرر فيها احتكاك الجلد.

ما هي الزوائد الجلدية؟

الزوائد الجلدية هي نموات صغيرة غير سرطانية تتدلى من سطح الجلد، وتظهر غالبًا في المناطق التي تتعرض للاحتكاك المستمر، مثل الرقبة، وتحت الإبطين، وبين الفخذين، وأسفل الثديين، وعلى الجفون.

ويختلف لونها من شخص لآخر، فقد تكون بلون الجلد الطبيعي أو أغمق قليلًا، بينما يتراوح حجمها بين بضعة ملليمترات وسنتيمتر تقريبًا، وقد تظهر بشكل منفرد أو في مجموعات متعددة.

ورغم أنها لا تسبب ألمًا في أغلب الأحيان، فإنها قد تصبح مزعجة إذا تعرضت للاحتكاك المستمر بالملابس أو الحلي أو أثناء الحلاقة.

أسباب ظهور الزوائد الجلدية

لا يوجد سبب واحد مسؤول عن ظهور الزوائد الجلدية، إلا أن الخبراء يشيرون إلى وجود عدد من العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بها، وتشمل:

الاحتكاك المستمر

يعد احتكاك الجلد ببعضه أو بالملابس والإكسسوارات من أكثر الأسباب شيوعًا، لذلك تنتشر الزوائد الجلدية في ثنيات الجسم والمناطق التي تشهد احتكاكًا متكررًا.

التقدم في العمر

تزداد فرص ظهور الزوائد الجلدية مع التقدم في السن نتيجة انخفاض مرونة الجلد والتغيرات الطبيعية التي تطرأ على الأنسجة، لذلك تنتشر بصورة أكبر بين كبار السن.

العوامل الوراثية

يلعب التاريخ العائلي دورًا مهمًا في زيادة احتمالية الإصابة، إذ قد يكون الأشخاص الذين لديهم أقارب يعانون من الزوائد الجلدية أكثر عرضة لظهورها.

السمنة وزيادة الوزن

ترتبط السمنة بزيادة عدد ثنيات الجلد وارتفاع معدلات الاحتكاك، وهو ما يجعل الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة للإصابة بهذه الزوائد.

مرض السكري

تشير بعض الدراسات إلى وجود ارتباط بين الزوائد الجلدية والإصابة بداء السكري من النوع الثاني أو مقاومة الإنسولين، إلا أن وجود الزوائد الجلدية لا يعني بالضرورة إصابة الشخص بالسكري، لكنه قد يكون أحد المؤشرات التي تستدعي المتابعة الطبية في بعض الحالات.

اضطرابات الهرمونات

قد تؤدي التغيرات الهرمونية، خاصة المرتبطة بهرموني الإستروجين والبروجسترون، إلى زيادة احتمالية ظهور الزوائد الجلدية، وهو ما يفسر ملاحظتها لدى بعض الأشخاص خلال فترات معينة.

متلازمة التمثيل الغذائي

يرى المتخصصون أن الأشخاص المصابين بمتلازمة التمثيل الغذائي، والتي تشمل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات السكر، وزيادة الدهون الثلاثية، وارتفاع محيط الخصر، قد يكونون أكثر عرضة لظهور الزوائد الجلدية.

كما تناولت بعض الأبحاث احتمال وجود علاقة بين الزوائد الجلدية وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، إلا أن الأدلة العلمية الحالية لا تزال غير كافية لإثبات هذا الارتباط بشكل قاطع.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

في معظم الحالات لا تحتاج الزوائد الجلدية إلى علاج، خاصة إذا كانت صغيرة ولا تسبب أي أعراض، إلا أن هناك علامات تستوجب مراجعة طبيب الأمراض الجلدية، منها:

الشعور بألم في الزائدة الجلدية.

حدوث نزيف متكرر منها.

تعرضها للالتهاب أو التهيج باستمرار.

ظهورها بالقرب من العين والتأثير في الرؤية.

تغير لونها أو حجمها أو شكلها بصورة مفاجئة.

وجود شك في أن النمو الجلدي قد يكون نوعًا آخر من الأمراض الجلدية أو الأورام.

ويؤكد الأطباء أن التشخيص المبكر لأي تغير غير طبيعي يساعد على استبعاد الأمراض الخطيرة والحصول على العلاج المناسب في الوقت المناسب.

كيف يتم تشخيص الزوائد الجلدية؟

يعتمد طبيب الجلدية في الغالب على الفحص السريري لتشخيص الزوائد الجلدية، إذ يكون شكلها المميز كافيًا للتعرف عليها.

وفي بعض الحالات النادرة، قد يوصي الطبيب بإجراء فحوصات إضافية أو أخذ عينة صغيرة من النسيج إذا كانت هناك شكوك حول طبيعة النمو الجلدي أو إذا كان يحمل صفات غير معتادة.

هل تحتاج الزوائد الجلدية إلى علاج؟

يشير الأطباء إلى أن الزوائد الجلدية الحميدة لا تحتاج إلى علاج إذا لم تكن تسبب أي إزعاج للمريض، لكن يمكن إزالتها لأسباب تجميلية أو إذا كانت تتعرض للاحتكاك المستمر أو النزيف.

ويجب تجنب محاولة إزالة الزوائد الجلدية في المنزل باستخدام أدوات حادة أو وصفات غير طبية، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث نزيف أو عدوى أو ترك ندبات دائمة، لذا يُفضل دائمًا اللجوء إلى طبيب متخصص لإزالتها بطريقة آمنة.