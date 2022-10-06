الرئيس التونسى يجتمع مع قادة المجلس الأعلى للجيوش

جدة - نرمين السيد - وأثنى الرئيس قيس سعيد - خلال الاجتماع الذى عقد بقصر قرطاج - على الدور الذى تقوم به القوات المسلحة العسكرية فى كل المجالات فى تناغم كامل مع القوات المسلحة الأمنية.

كما تناول الاجتماع الأوضاع الإقليمية والدولية المتسارعة والمتلاحقة، حيث أكد رئيس تونس على ضرورة التعامل معها بناء على ثوابت السياسة الخارجية التونسية.