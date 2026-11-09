نشكركم على متابعتكم خبر دبي للتميز الحكومي يطلق المرحلة الأولى من الدورة التقييمية لعام 2026 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 نوفمبر 2026 11:38 مساءً - أعلن برنامج دبي للتميز الحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن انطلاق المرحلة الأولى من الدورة التقييمية لعام 2026، وتشمل الدورة تقييم 279 ترشيحاً لأوسمة دبي للتميز والفئات المتغيرة، بمشاركة 35 مقيّماً موزعين على 10 فرق، لتقييم إنجازات الموظفين والجهات وأثرها في تطوير الأداء الحكومي وخدمة المجتمع، وفق معايير التميّز الوظيفي والمؤسسي المعتمدة.