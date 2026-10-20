«شخبوط الطبية» تُجري أول عملية لاستئصال الغدة الدرقية

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 09:50 صباحاً - أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أحد أكبر المستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإحدى ‏المنشآت الطبية التابعة لمجموعة «‎بيورهيلث»، أكبر مجموعة رعاية صحية في الشرق الأوسط، نجاحها في إجراء أول عملية لاستئصال الغدة الدرقية بمساعدة الروبوت في دولة الإمارات.

ويتيح هذا الإنجاز الاستفادة من نهج جراحي متقدم مُتّبع عالمياً، كخيار إضافي إلى جانب الجراحة التقليدية للغدة الدرقية، التي تُجرى عادة من خلال شقٍّ جراحي في مقدمة الرقبة.

ويسمح النهج الجراحي بمساعدة الروبوت بالوصول إلى الغدة الدرقية عبر شقوق صغيرة في الإبطين، من دون ترك ندبة ظاهرة في الرقبة. ويحدد مدى ملاءمة هذا الخيار بناء على التقييم الطبي لكل مريض.

وكانت كارولين، البالغة من العمر 27 عاماً، أول مريضة تخضع لهذا الإجراء، بعد أن توجهت إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إثر ظهور تورّم في الرقبة تسبّب لها في صعوبة في البلع وشعور بالاختناق أثناء النوم.

وأظهرت الفحوصات وجود عقدة في الفص الأيسر من الغدة الدرقية، بحجم 3 سنتيمترات ذات خصائص غير طبيعية، ما استدعى التوصية بالتدخل الجراحي.