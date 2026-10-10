نشكركم على متابعتكم خبر تلبية لدعوة رئيس الدولة.. سعود بن صقر يؤدي صلاة الاستسقاء في مسجد الشيخ صقر بن محمد القاسمي بخزام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 أكتوبر 2026 10:50 صباحاً - أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، برفقة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، صلاة الاستسقاء في مسجد الشيخ صقر بن محمد القاسمي بخزام في رأس الخيمة، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتلبيةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وأشار إمام وخطيب المسجد إلى أن صلاة الاستسقاء من السنن المؤكدة التي يتوجه فيها المسلمون إلى الله تعالى، رجاء رحمته وفضله وإحسانه، داعياً المصلين إلى تقوى الله عز وجل، والإكثار من الاستغفار والتوبة، واللجوء إليه طلباً للعفو والمغفرة والرحمة.

ورفع الإمام والمصلون، في ختام الصلاة، أكفَّ الضراعة إلى المولى عز وجل، سائلين الله أن ينزل الغيث رحمةً بالبلاد والعباد، وأن يُنبت به الزرع، ويجعله سقيا رحمة وخير وبركة، وأن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، ويسدد خطاهم لما فيه الخير والصلاح.