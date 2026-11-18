نزار العزاني نائباً لرئيس الاتحاد اليمني للرمايةأقرت الهيئة الإدارية للاتحاد اليمني العام للرماية، بالإجماع، اختيار وتعيين الأستاذ نزار صالح العزاني نائباً لرئيس الاتحاد، وذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة الذي عُقد برئاسة الشيخ عبد السلام حمود عاطف، رئيس الاتحاد، وبحضور أعضاء الهيئة الإدارية، لمناقشة خطط العمل للمرحلة المقبلة.

وعبّر أعضاء مجلس الإدارة عن ترحيبهم البالغ بهذا القرار، مؤكدين ثقتهم المطلقة بالكفاءة الإدارية والخبرات القيادية التي يتمتع بها الأستاذ نزار العزاني، والتي تؤهله للاضطلاع بمهام هذا المنصب الحيوي بكل جدارة واقتدار، والإسهام بفاعلية في ترسيخ العمل المؤسسي وتطوير الأداء الإداري والفني للاتحاد.

ولفت أعضاء مجلس الإدارة إلى أن انضمام العزاني إلى الهيكل القيادي يمثل إضافة نوعية ومحورية لمسيرة الاتحاد في المرحلة الراهنة، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرؤية التطويرية الشاملة الرامية إلى توسيع قاعدة ممارسة اللعبة، وتفعيل البطولات والأنشطة المحلية، والاهتمام بالكوادر الفنية واللاعبين، بما ينعكس إيجاباً على النهوض برياضة الرماية اليمنية، وتهيئة المنتخبات الوطنية لتحقيق حضور فاعل ومشرف في مختلف الاستحقاقات والمحافل العربية والإقليمية والدولية القادمة.

بدوره، أعرب الأستاذ نزار صالح العزاني عن بالغ شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الشيخ عبد السلام حمود عاطف، ولكافة أعضاء مجلس الإدارة، على هذه الثقة الغالية، مؤكداً التزامه بالعمل بروح الفريق الواحد وبذل قصارى جهده لتنفيذ خطط وبرامج الاتحاد، والعمل المشترك لتذليل الصعاب والارتقاء بمستوى رياضة الرماية اليمنية نحو آفاق أرحب من التميز والإنجاز.