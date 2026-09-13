مفاجآت الجولة الرابعة من البريميرليغ

مفاجآت الجولة الرابعة من البريميرليغانطلقت مساء السبت منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ"، حيث أقيمت 7 مباريات أسفرت عن 4 تعادلات و3 انتصارات للضيوف.

في التفاصيل، واصل ليفربول نتائجه السلبية على ملعبه بتعادله سلبياً بدون أهداف مع ضيفه فولهام الذي حصد نقطته الأولى هذا الموسم. ورغم حفاظ الريدز على سجله خالياً من الخسارة حتى الآن، إلا أنه ابتعد عن دائرة المنافسة بعدما خسر نصف النقاط المتاحة في أربع مباريات وعجز عن فك شيفرة الضيوف للمرة الرابعة على التوالي.

وبدوره، تعثر تشيلسي على أرضه بعد خسارته أمام آرسنال في الديربي الأسبوع الماضي، ليتعادل مع الصاعد هال سيتي بهدفين لمثلهما، في مباراة شهدت تسجيل بشير بلومي نجل الأسطورة الجزائرية في الثمانينيات الأخضر بلومي هدفي هال سيتي. وكان مورغان روجرز قد افتتح التسجيل للبلوز، بينما تكفل بيدرو بتسجيل هدف التعادل لكتيبة المدرب الإسباني ألونسو، ليواصل تشيلسي استقبال هدفين على الأقل في مبارياته الأربع.

وفي بقية المواجهات، فاز أرسنال على مضيفه سندرلاند بهدفين نظيفين، وتعثر كريستال بالاس بخسارته على أرضه أمام ضيفه إيبسويتش تاون بهدفين لثلاثة، بينما انتهت مباراة بورنموث وضيفه برينتفورد بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وسقط آستون فيلا أمام ضيفه نوتنغهام فورست بهدف لثثنين، وحسم التعادل السلبي لقاء توتنهام هوتسبير وضيفه إيفرتون بدون أهداف، ليكمل الضيوف السبعة مبارياتهم متجنبين الخسارة.