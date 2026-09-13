غادة عبد الرازق تنفي مشاركتها في مسلسل "عشماوي" مع محمد رمضان نفت النجمة غادة عبد الرازق الأخبار المنتشرة حول مشاركتها في رمضان 2027 في مسلسل عشماوي الذي يعود به النجم م إقرأ المزيد

نفت النجمة غادة عبد الرازق الأخبار المنتشرة حول مشاركتها في رمضان 2027 في مسلسل "عشماوي" الذي يعود به النجم محمد رمضان للموسم الدرامي بعد غياب استمر لسنوات.

نشرت غادة عبد الرازق خلال خاصية Stories عبر حسابها بتطبيق Instagram صورا لبوسترات غير رسمية تحمل الأعمال التي بدأت التحضير لها وهما مسلسلي "روح وجسد" مع نور اللبنانية ومن تأليف شادي محسن وأمجد الشرقاوي وإخراج أمير شوقي، والثاني هو "خيوط من ذهب" بمشاركة صبري فواز ونسرين أمين ومحمود عبد المغني ونبيل عيسى وجوري بكر ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن.

وعلقت كاتبة: "تمنياتي لكل الأعمال المشاركة في رمضان 2027 بالتوفيق والنجاح إن شاء الله".

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مشاركتها في رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة"، الذي تكون من 15 حلقة، مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب التي تحمل نفس الاسم، كتب لها السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج أحمد حسن، الذي أكد أن المسلسل مختلف تماما عن الفيلم الأصلي الذي أنتج عام 1956، بطولة تحية كاريوكا وشكري سرحان، حيث جاءت أحداثه وشخصياته مواكبة للعصر.