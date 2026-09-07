أوغسبورغ يتصدر البوندسليغا

أوغسبورغ يتصدر البوندسليغافاز أوغسبورغ على آينتراخت فرانكفورت بأربعة أهداف مقابل هدف، اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل رباعية أوغسبورغ كل من إلياس باوم مدافع آينتراخت بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 46، وروبن فيلهاور (د.47)، وأليكسيس كلود-موريس (د.65)، وفابيان ريدر (د.89)، فيما سجل جوناثان بوركاردت هدف آينتراخت فرانكفورت الوحيد في الدقيقة 6.

وبهذه النتيجة رفع أوغسبورغ رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب العام للبوندسليغا، مقابل نقطة واحدة لفرانكفورت في المركز الثالث عشر.

وفي الجولة ذاتها، فاز ماينز على هامبورغ بخمسة أهداف دون رد، اليوم، أحرزها كل من فيليب تييتس في الدقيقتين 48 و83، وشيرالدو بيكر في الدقيقة 19، وفيليب مويني في الدقيقة 41، ورانسفورد في الدقيقة 90+1.

ويعد الفوز هو الأول لنادي ماينز هذا الموسم، بينما مني هامبورغ بخسارته الثانية تواليا، وبقي في المركز الأخير من دون نقاط.