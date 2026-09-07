برشلونة يواصل العلامة الكاملة

برشلونة يواصل العلامة الكاملةوجه برشلونة إنذاراً شديد اللهجة لخصومه إثر اكتساحه مضيفه فالنسيا بخمسة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح الشاب لامين يامال مهرجان الأهداف مبكراً في الدقيقة السادسة، قبل أن يضاعف زميله فيرمين لوبيز النتيجة في الدقيقة 22. ومع بداية الشوط الثاني، أضاف البرازيلي رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 50، ليتبعه بيدري بالهدف الرابع في الدقيقة 79. واختتم المتألق يامال خماسية فريقه مسجلاً هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 84 ليعمق من معاناة أصحاب الأرض.

وعزز الفريق الكتالوني، حامل اللقب، موقعه في صدارة الترتيب العام بـ 12 نقطة محققاً العلامة الكاملة بانتصاره الرابع توالياً. وأظهر هجوم البلوغرانا شراسة هجومية مبكرة هذا الموسم بتسجيله 17 هدفاً في أربع جولات فقط. في المقابل، تعمقت جراح فالنسيا بعدما تجمد رصيد الفريق عند نقطة يتيمة ليقبع في المركز العشرين والأخير.

وفي الجولة ذاتها، فاز ألافيس على أوساسونا 5-2، وتعادل إسبانيول مع إشبيلية بهدف لمثله، ومالاغا وليفانتي سلبياً.