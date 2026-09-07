بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 7.95 نقطة بنسبة 0.09 في المئة، ليبلغ مستوى 8839.98 نقطة.
وتم تداول 571 مليون سهم عبر 32058 صفقة نقدية بقيمة 124.4 مليون دينار كويتي (نحو 383.7 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 41.57 نقطة بنسبة 0.46 في المئة، ليبلغ مستوى 9176.35 نقطة من خلال تداول 441.2 مليون سهم عبر 23880 صفقة نقدية بقيمة 82 مليون دينار (نحو 251 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 18.89 نقطة بنسبة 0.20 في المئة، ليبلغ مستوى 9227.19 نقطة من خلال تداول 129.7 مليون سهم عبر 8178 صفقة نقدية بقيمة 43.3 مليون دينار (نحو 132.4 مليون دولار).
كما انخفض (مؤشر رئيسي 50) بواقع 82.39 نقطة بنسبة 0.75 في المئة، ليبلغ مستوى 10918.46 نقطة من خلال تداول 267.2 مليون سهم عبر 13681 صفقة نقدية بقيمة 45.3 مليون دينار (نحو 138.6 مليون دولار).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورصة الكويت تغلق على انخفاض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.