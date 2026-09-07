بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 7.95 نقطة بنسبة 0.09 في المئة، ليبلغ مستوى 8839.98 نقطة.

وتم تداول 571 مليون سهم عبر 32058 صفقة نقدية بقيمة 124.4 مليون دينار كويتي (نحو 383.7 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 41.57 نقطة بنسبة 0.46 في المئة، ليبلغ مستوى 9176.35 نقطة من خلال تداول 441.2 مليون سهم عبر 23880 صفقة نقدية بقيمة 82 مليون دينار (نحو 251 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 18.89 نقطة بنسبة 0.20 في المئة، ليبلغ مستوى 9227.19 نقطة من خلال تداول 129.7 مليون سهم عبر 8178 صفقة نقدية بقيمة 43.3 مليون دينار (نحو 132.4 مليون دولار).

كما انخفض (مؤشر رئيسي 50) بواقع 82.39 نقطة بنسبة 0.75 في المئة، ليبلغ مستوى 10918.46 نقطة من خلال تداول 267.2 مليون سهم عبر 13681 صفقة نقدية بقيمة 45.3 مليون دينار (نحو 138.6 مليون دولار).