كيف نسيطر على الرّبو بلا أدوية؟كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة ساو باولو أن زيادة عدد الخطوات اليومية قد تساعد المصابين بالربو المتوسط إلى الشديد على السيطرة على المرض بفعالية مماثلة للتدريب الهوائي المنظم.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Pulmonology، وشملت 52 مريضا تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، كانوا يعانون من ربو غير مسيطر عليه ومن قلة النشاط البدني. ووزع الباحثون المشاركين عشوائيا على مجموعتين، خضعت الأولى لتدريب هوائي على جهاز المشي مرتين أسبوعيا، بينما تلقت الثانية إرشادات لتشجيعها على المشي وزيادة عدد خطواتها اليومية، مع تزويد أفرادها بساعات ذكية لمتابعة نشاطهم.

واستمر البرنامج ثمانية أسابيع، ثم تابع الباحثون المشاركين بعد أربعة أشهر. وقاسوا خلال الدراسة وبعدها مستوى النشاط البدني، والسيطرة على الربو، وجودة الحياة، وأعراض القلق والاكتئاب، إضافة إلى جودة النوم.

وأظهرت النتائج تحسنا في السيطرة على الربو وانخفاضا في أعراض الجهاز التنفسي والقلق والاكتئاب لدى المشاركين في المجموعتين، إلى جانب تحسن جودة الحياة. ولم يجد الباحثون تفوقا واضحا لأي من النهجين، كما استمرت الفوائد خلال فترة المتابعة.

وقال الباحث في كلية الطب بجامعة ساو باولو وأحد المشاركين في الدراسة، ديفيد هالين أراوجو بينهيرو، إن النتائج تشير إلى أن كلا التدخلين يمكن أن يساعد المرضى على تحقيق سيطرة سريرية أفضل على الربو.

ويختلف النهجان في سهولة التطبيق؛ إذ يحتاج التدريب الهوائي إلى أجهزة وإشراف متخصص، بينما يمكن زيادة المشي وعدد الخطوات اليومية من دون تجهيزات خاصة.

وأظهرت المتابعة أن عدد الخطوات ظل أعلى من مستواه قبل بدء البرنامج في كلتا المجموعتين، رغم تراجعه مقارنة بنهاية فترة التدخل.

وكان بينهيرو وفريقه قد وجدوا في دراسة سابقة أن المشي 7500 خطوة يوميا يرتبط بتحسن السيطرة السريرية على الربو.

وشدد بينهيرو على أن النشاط البدني لا يحل محل العلاج الدوائي، بل يستخدم إلى جانبه. وقال إن المرضى المشاركين في الدراسة استمروا في تناول أدويتهم وفقا لتوصيات المبادرة العالمية للربو (GINA)، مؤكدا أن "التدريب الهوائي والتدخل السلوكي يكملان العلاج الدوائي، ويجب ألا نتوقف عن تناول العلاج الذي وصفه لنا الطبيب".